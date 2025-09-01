Polresta Cirebon Perketat Pengamanan di Sejumlah Objek Vital Seusai Kerusuhan di Gedung DPRD

jabar.jpnn.com, CIREBON - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon memastikan kondisi keamanan di wilayahnya tetap terkendali dan mulai kondusif usai peristiwa kerusuhan yang terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (30/8).

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyampaikan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Gedung DPRD, yang mengalami kerusakan akibat aksi anarkis serta penjarahan oleh para perusuh.

“Beberapa fasilitas mengalami kerusakan dan ada barang-barang yang dijarah. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan, dan kami akan meminta pertanggungjawaban pelakunya,” kata Sumarni di Cirebon, Minggu (31/8).

Ia menegaskan kepolisian tidak akan membiarkan aksi kriminalitas tersebut, serta memproses hukum orang-orang yang terbukti melakukan perusakan maupun pencurian.

Selain itu, pihaknya sudah menggelar patroli gabungan dan menebalkan penjagaan di sejumlah titik vital, baik secara terbuka maupun tertutup.

“Langkah itu dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan susulan,” katanya.

Kapolresta menjelaskan pengamanan ini melibatkan patroli yang dilakukan 20 personel dari Samapta dan Brimob, patroli tertutup sebanyak 17 personel, serta pengamanan di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Cirebon oleh 10 personel.

Selain itu, kata dia, penebalan penjagaan Mapolresta Cirebon turut dilakukan dengan tambahan 20 personel guna memastikan markas kepolisian tetap aman.