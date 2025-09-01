JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Polresta Cirebon Perketat Pengamanan di Sejumlah Objek Vital Seusai Kerusuhan di Gedung DPRD

Polresta Cirebon Perketat Pengamanan di Sejumlah Objek Vital Seusai Kerusuhan di Gedung DPRD

Senin, 01 September 2025 – 02:00 WIB
Polresta Cirebon Perketat Pengamanan di Sejumlah Objek Vital Seusai Kerusuhan di Gedung DPRD - JPNN.com Jabar
Polresta Cirebon saat melakukan olah TKP di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025). ANTARA/HO-Polresta Cirebon.

jabar.jpnn.com, CIREBON - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon memastikan kondisi keamanan di wilayahnya tetap terkendali dan mulai kondusif usai peristiwa kerusuhan yang terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (30/8).

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyampaikan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Gedung DPRD, yang mengalami kerusakan akibat aksi anarkis serta penjarahan oleh para perusuh.

“Beberapa fasilitas mengalami kerusakan dan ada barang-barang yang dijarah. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan, dan kami akan meminta pertanggungjawaban pelakunya,” kata Sumarni di Cirebon, Minggu (31/8).

Baca Juga:

Ia menegaskan kepolisian tidak akan membiarkan aksi kriminalitas tersebut, serta memproses hukum orang-orang yang terbukti melakukan perusakan maupun pencurian.

Selain itu, pihaknya sudah menggelar patroli gabungan dan menebalkan penjagaan di sejumlah titik vital, baik secara terbuka maupun tertutup.

“Langkah itu dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan susulan,” katanya.

Baca Juga:

Kapolresta menjelaskan pengamanan ini melibatkan patroli yang dilakukan 20 personel dari Samapta dan Brimob, patroli tertutup sebanyak 17 personel, serta pengamanan di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Cirebon oleh 10 personel.

Selain itu, kata dia, penebalan penjagaan Mapolresta Cirebon turut dilakukan dengan tambahan 20 personel guna memastikan markas kepolisian tetap aman.

Polresta Cirebon memastikan kondisi keamanan di wilayahnya tetap terkendali dan mulai kondusif usai kerusuhan yang terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   aksi unjuk rasa aksi demonstrasi polresta cirebon dprd kota cirebon aksi anarkistis kota cirebon

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU