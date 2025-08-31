JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Polda Jabar: Puluhan Perusuh Demo DPRD Jabar Dikembalikan ke Orang Tua, Rata-rata Pelajar

Minggu, 31 Agustus 2025 – 21:30 WIB
Pihak keluarga massa aksi menunggu di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar untuk pembebasan pendemo yang diamankan polisi, Minggu (31/8/2025). Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 147 orang ditangkap Polda Jabar lantaran diduga terlibat dalam kerusuhan aksi unjuk rasa pada Jumat - Minggu (29-30/8/2025) di Kota Bandung. 

Dari ratusan perusuh itu, 23 orang di antaranya dipulangkan dan dikembalikan ke orang tua, Minggu (31/8). 

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, 23 orang yang dipulangkan adalah mereka yang ditangkap pada Jumat (29/8).

Mereka terdiri dari 18 orang usia dewasa dan 5 orang masih di bawah umur. Mereka dikembalikan kepada keluarga maupun orangtuanya.

“Tanggal 29 ini kami amankan jumlahnya itu 23 (rinciannya) yang dewasa 18 dan 5 anak. Ini sudah kami serahkan," kata Hendra saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Minggu (31/8). 

Hendra menjelaskan, mereka yang ditangkap dilakukan pembinaan selama ditahan. 

Dengan pemulangan ini, ia berharap kepada para orang tua dapat lebih memperhatikan anak-anak mereka. Itu agar tidak terlibat pada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada tindak kerusuhan.

“Ini harapan saya titip kepada orang tuanya, awasi betul. Posisi saat ini anak-anak diawasi betul. Keberadaan anak di mana. Apalagi pada umumnya ini ditangkap pada pukul 9 malam ke atas sampai jam 3 dini hari. Ini peran orang tuanya sangat besar sekali,” ungkap dia.

Sebanyak 23 orang perusuh hari ini dibebaskan dan dikembalikan kepada orang tua. Begini pesan tegas Kabid Humas.
