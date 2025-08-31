5 Seruan DPP PA GMNI Menyikapi Situasi Nasional Saat Ini

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMNI (DPP PA GMNI) menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan beserta korban lainnya, akibat benturan antara warga dan aparat di sejumlah daerah.

Ketua Umum DPP PA GMNI Prof. Arief Hidayat mengatakan, benturan antara aparat dan masyarakat menyebabkan eskalasi konflik semakin meningkat, sehingga mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

“Kami berharap seluruh pihak agar menahan diri, menjaga persatuan, merawat ketertiban dan memperkuat solidaritas sesama warga dan anak bangsa di tengah stabilitas politik dan keamanan yang dinamis serta penuh tantangan,” ucap Arief dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Minggu (31/8/2025).

Arief pun mengimbau agar pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan menegakkan keadilan secara cepat, transparan, dan tidak tebang pilih atas tuntutan masyarakat bersama mahasiswa.

Aspirasi publik wajib didengar dan ditindaklanjuti melalui mekanisme partisipasi yang bermakna, termasuk rapat dengar pendapat terbuka, publikasi data kebijakan, dan kajian dampak sosialekonomi yang dapat diakses publik.

“Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri, tidak terprovokasi oleh kejadian di lapangan maupun informasi yang belum terverifikasi. Perkuat gotong royong sesama anak bangsa, jaga ketertiban umum,” ujar Arief.

Sementara itu, Sekjen DPP PA GMNI Abdy Yuhana menegaskan, pihaknya mendukung langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh bangsa.

"DPP PA GMNI mendukung Presiden Prabowo, untuk mengambil langkah strategis bersama para tokoh bangsa," ujar Abdy.