JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Usai Kerusuhan, Pemkot Bandung Kerahkan Satpol PP dan Aktifkan Siskamling

Usai Kerusuhan, Pemkot Bandung Kerahkan Satpol PP dan Aktifkan Siskamling

Minggu, 31 Agustus 2025 – 19:00 WIB
Usai Kerusuhan, Pemkot Bandung Kerahkan Satpol PP dan Aktifkan Siskamling - JPNN.com Jabar
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri pertemuan dengan seluruh ulama-kiai di Masjid Istiqomah, Jalan Citarum Kota Bandung, Minggu (31/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menginstruksikan kepada kewilayahan untuk kembali mengaktifkan Siskamling atau Sistem Keamanan Lingkungan, pascakerusuhan demo anarkis. 

Siskamling di tiap wilayah di Kota Bandung ini untuk antisipasi dini dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas). 

"Konkretnya, sejak semalam saya bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan menyampaikan kepada seluruh wilayah camat/lurah untuk meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi aktif," kata Farhan saat ditemui di Masjid Istiqamah, Jalan Citarum, Kota Bandung, Minggu (31/8/2025). 

Baca Juga:

"Jadi, melakukan monitoring, mengaktifkan siskamling, serta koordinasi dengan Forkopimcam. Hal ini merupakan salah satu bentuk pencegahan dan deteksi dini," lanjutnya. 

Petugas keamanan yang bertugas menjaga kewilayahan ini dimulai dari Satpol PP, Linmas, serta Kasi Trantib. Penjagaan dilakukan di 30 kecamatan dengan 151 kelurahan. 

"Laporan yang saya terima hingga subuh tadi Ka Satpol PP, di semua kecamatan sudah diaktifkan siskamling dengan inisiasi dari Satpol PP, Linmas, serta Kasi Trantib di setiap kelurahan," ujarnya. 

Baca Juga:

Selain Siskamling, pemadam kebakaran, Satpol PP, dan satuan penjagaan juga akan disebar di wilayah-wilayah. 

"Kami juga menyebar di beberapa titik penting untuk membantu pengamanan di sekelilingnya. Kami tidak langsung menangani massa karena kami siapkan standby, damkar, Satpol PP, bakan unit-unit kerja lain juga siaga," jelasnya. 

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menginstruksikan kepada kewilayahan untuk kembali mengaktifkan Siskamling pascakerusuhan demo anarkis.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Pemkot Bandung wali kota bandung demo anarkis muhammad farhan satpol pp bandung siskamling demo anarkis bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU