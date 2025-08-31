Alasan Keamanan, Konser Peterpan di Bandung Ditunda

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Tim promotor ALOKA mengumumkan penundaan konser Peterpan bertajuk 'The Journey Continues' yang rencananya digelar di Eldorado Dome, Kota Bandung, Minggu (31/8/2025) malam.

Penundaan konser ini menyusul penetapan siaga 1 oleh Polda Jabar akibat kerusuhan aksi demo di Gedung DPRD Jabar - Gedung Sate, dalam dua hari terakhir.

Dengan alasan keamanan, pihak promotor memutuskan untuk menunda konser grup band Peterpan itu.

Founder dan CEO ALOKA, Budi Aloka mengatakan, dengan segala pertimbangan dan rapat terbatas yang dilakukan bersama pengisi acara, pihaknya memutuskan untuk menunda pelaksanaan konser musik ini.

Pihaknya tak mau ambil risiko untuk tetap memaksakan acara digelar di tengah kondisi yang masih genting ini.

"Per tadi pagi mengumumkan untuk menunda konser. Kami berdiskusi sampai jam 3 pagi," kata Budi dalam konferensi pers di Eldorado Dome.

Budi paham, ada banyak penonton dan penggemar Peterpan yang kecewa dengan penundaan ini. Terlebih konser tersebut adalah reuni grup band yang fenomenal sebelum berganti nama dan formasi menjadi Noah Band.

"Para pecinta Peterpan sangat menunggu konser ini. Koordinasi dengan pihak berwajib, sampai kemarin kondusif karena banyak event. Tetapi tadi malam status siaga 1, banyak tindakan anarkistis," terangnya.