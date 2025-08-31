5 Poin Penting Deklarasi Damai Forkopimda Kabupaten Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Bupati Karawang Aep Syaepuloh menginisiasi deklarasi damai lintas tokoh di Kabupaten Karawang untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif menyusul terjadinya kerusuhan di Jakarta dan sejumlah daerah lain di tanah air.

"Ini (deklarasi damai) merupakan upaya kami bersama Forkopimda Karawang atas kondisi bangsa saat ini," kata bupati usai kegiatan deklarasi damai di kompleks Pemkab Karawang, Jawa Barat, Minggu (31/8).

Ia menyampaikan, dengan adanya deklarasi damai yang melibatkan lintas tokoh, lintas agama dan lintas generasi ini bisa membawa Karawang tetap kondusif di tengah tingginya gejolak unjuk rasa yang berujung terjadinya kerusuhan.

Menurut dia, membangun Karawang tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu peran serta beragam lapisan masyarakat. Begitu juga dengan upaya menjaga Karawang agar tetap kondusif, ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu instansi, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama.

Bupati mengingatkan mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kondusivitas daerah secara bersama-sama di tengah suasana seperti saat ini.

"Mari bersama-sama menjaga kondusivitas Karawang. Kehadiran lintas tokoh ini menjadi bukti semangat kami semua untuk Karawang yang aman dan damai," katanya.

Bupati menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dan berharap hal ini bisa menjadi seruan bersama-sama dalam menjaga Karawang agar tetap kondusif.

"Kami mengajak kepada seluruh elemen untuk menjaga kondusivitas Karawang, dengan seruan bahwa Karawang ini adalah milik kita bersama," kata dia.