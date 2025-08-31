Pos Indonesia Dukung Gerakan Pangan Murah Serentak di 7.285 Kecamatan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) menyatakan dukungan penuh terhadap program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Kementerian Pertanian bersama lintas Kementerian/Lembaga di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Ragunan – Jakarta Selatan, Sabtu (30/8/2025).

Acara yang dibuka langsung oleh Menteri Pertanian ini dilaksanakan secara serentak di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan pokok, meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, serta menekan potensi inflasi khususnya pada komoditas strategis.

Hadir mewakili Pos Indonesia, PLT Direktur Utama, Endy P. R. Abdurrahman, didampingi Direktur Bisnis Kurir & Logistik, Tonggo Marbun.

Kehadiran jajaran pimpinan Pos Indonesia menunjukkan komitmen perseroan dalam mendukung upaya pemerintah menyalurkan pangan dengan harga terjangkau kepada masyarakat.

"Sebagai BUMN yang memiliki jaringan distribusi terluas hingga ke pelosok negeri, Pos Indonesia siap mendukung program pemerintah dalam penyaluran logistik pangan strategis. Kehadiran kami di Gerakan Pangan Murah ini menjadi wujud nyata kontribusi Pos Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional," kata Endy, dikutip Minggu (31/8).

Selain menghadiri sesi video conference dan site visit ke arena GPM, Pos Indonesia juga siap mengoptimalkan layanan logistik, gudang, dan transportasi darat maupun udara untuk mendukung distribusi pangan murah ke seluruh daerah.

Sementara itu, Direktur Bisnis Kurir & Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun menambahkan, Pos Indonesia memiliki keunggulan dalam jaringan distro last mile dan layanan logistik.