Renovasi Bangunan Cagar Budaya Mess MPR RI di Bandung Melibatkan Para Ahli

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera merumuskan langkah perbaikan terhadap sejumlah fasilitas dan bangunan yang terdampak pascaunjuk rasa anarkistis di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Salah satunya, bangunan cagar budaya milik MPR RI di kawasan Jalan Diponegoro, yang dibakar massa aksi pada demo Jumat kemarin.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, bangunan cagar budaya tersebut musnah terbakar sehingga pemulihan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

"Ini adalah gedung cagar budaya, jadi perbaikannya akan melibatkan para ahli dan berkoordinasi dengan Sekretariat MPR RI serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan," kata Farhan dalam keterangannya, Minggu (31/8).

Selain gedung cagar budaya, terdapat bangunan lain yang juga terdampak, yaitu satu bank, satu kantor sekuritas di Jalan Ir. H. Juanda-Sulanjana, Rumah Makan Sambara, serta dua rumah warga di kawasan Gempol. Bangunan-bangunan ini mengalami kerusakan serius.

Di sisi lain, Pemkot Bandung telah melakukan penanganan cepat, khususnya untuk menjaga kelancaran lalu lintas.

Traffic light di kawasan Cikapayang (Jalan Ir. H Djuanda yang bersimpangan dengan Jalan Diponegoro, serta tepat di bawah Flyover Mochtar Kusumaatmadja) yang rusak.

Saat ini, arus lalu lintas diantisipasi dengan penempatan petugas Linmas kewilayahan dan Dinas Perhubungan.