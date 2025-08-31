Pascakerusuhan, Kerusakan di Kawasan Jalan Diponegoro Bandung Jadi Tontonan Warga

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kawasan Gedung DPRD Jawa Barat yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, dalam dua hari terakhir diwarnai kericuhan akibat aksi unjuk rasa.

Pagi ini atau Minggu (31/8/2025), kawasan tersebut sudah kembali ramai oleh masyarakat yang beraktivitas.

Ada yang berlari, berjalan kaki menikmati udara pagi Kota Bandung, bahkan ada juga yang berswafoto di bangunan-bangunan yang dihancurkan massa aksi.

Baca Juga: Polisi Amankan 65 Perusuh Aksi Demo Anarkis di Gedung Sate Bandung

Diketahui dalam aksi demo ini, massa aksi melakukan perbuatan anarkis dengan membakar sejumlah fasilitas umum, seperti mess MPRI RI yang adalah bangunan cagar budaya, rumah makan, dan Gedung DPRD Jabar.

Pagar Gedung Sate yang sebelumnya jebol dirusak massa pun pagi ini sudah diperbaiki.

Tampak petugas kebersihan masih membersihkan puing-puing sisa kerusuhan semalam.

Baca Juga: Kapolri Janji Sidang Etik 7 Polisi Kasus Affan Kurniawan Rampung Dalam Sepekan

"Alhamdulillah sekarang udah tenang lagi. Kemarin saya sempat takut keluar rumah. Hari ini beda banget, bisa olahraga lagi di Gasibu. Semoga Bandung aman lagi," kata Rina (26) salah seorang warga yang sedang berolahraga.

Sementara itu, Hendra (41), pedagang minuman mengaku lega karena aktivitas mulai pulih.