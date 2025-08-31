Polisi Amankan 65 Perusuh Aksi Demo Anarkis di Gedung Sate Bandung 

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Aparat kepolisian telah mengamankan 65 orang yang terdiri dari anak-anak dan dewasa usai melakukan aksi demo anarkis yang berujung ricuh di Gedung Sate dan DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Sabtu (30/8/2025).

Para perusuh ini kedapatan membawa bom molotov buatan dan dianggap membahayakan.

"Kami telah mengamankan di gedung DPRD Jabar 31 orang dan yang diamankan di Gedung Sate 34 orang," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Minggu (31/8/2025).

Baca Juga: Kapolri Janji Sidang Etik 7 Polisi Kasus Affan Kurniawan Rampung Dalam Sepekan

Adapun 34 orang yang diamankan usai unras di Gedung Sate sebagai berikut. (mcr27/jpnn)

Anak-anak:

1. Awan Aquari, 17 tahun

2. Ridho Rodiansyah, 17 tahun

3. Adit Aldiansyah, 15 tahun