Ledia Hanifa Perkenalkan AI ke Siswa SMKN 3 Bandung untuk Pembelajaran

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah berkolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menggelar pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk pembelajaran di SMKN 3 Bandung, Sabtu (30/8/2025).

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan AI sebagai alat yang mendukung kreativitas dan proses belajar siswa.

Ledia menjelaskan, program ini merupakan bagian dari fokus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penguasaan coding dan teknologi AI.

“Kami bekerja sama dengan BRIN untuk menyampaikan kepada anak-anak bahwa AI tidak hanya ChatGPT, tapi bisa digunakan untuk banyak hal. Narasumbernya adalah ahli AI dengan gelar S2 dan S3, sehingga materi mudah dipahami siswa,” ujar Ledia di Kota Bandung.

Ledia menturkan, para siswa juga dilibatkan dalam kegiatan membuat konten media sosial yang positif. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengembangkan kreativitas sekaligus memanfaatkan teknologi secara bijak.

“AI bukan tujuan, tapi alat. Yang utama adalah meningkatkan kualitas diri agar potensi anak-anak bisa dimaksimalkan," jelasnya.

Pelatihan ini juga memberi kesempatan siswa berinteraksi dengan branding specialist. Dengan begitu, selain menguasai pembuatan konten menggunakan AI, mereka juga belajar strategi branding dan digital marketing.

Beberapa peserta adalah penerima bantuan PIP, dan program ini memberikan mereka kesempatan menambah keterampilan yang sulit diperoleh melalui les atau kursus tambahan.