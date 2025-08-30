Kericuhan di Depok, Kombes Abdul Waras Minta Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kericuhan terjadi di depan Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada Sabtu (30/8/2025) pagi. Massa juga melakukan pengerusakan dua pos polisi (pospol) yang tak jauh dari Mako Brimob.

Merespons hal tersebut, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras meminta masyarakat menjaga situasi tetap kondusif.

“Harapan kami ini tidak terjadi lagi, karena ini adalah aset negara yang dibangun dari hasil pajak rakyat, maka kalau rusak tentu akan dibangun kembali dengan pajak rakyat, dan merugikan kita semua,” ucap Abdul Waras.

Lebih lanjut, Abdul Waras pun meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu-isu yang dapat memecah belah bangsa.

“Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang memprovokatif, yang menceraiberaikan, seolah-olah polri atau kami berhadapan dengan masyarakat, tidak. Kami hanya mengamankan,” tegasnya.

Dia mengajak, bahwa menjaga keamanan merupakan tugas bersama baik Polri maupun masyarakat.

“Untuk keamanan ini tentu tugas kita bersama. Mari jaga kondusivitas,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, massa menyerang Mako Brimob dengan melempari batu, dan anggota pun menembakan gas air mata.