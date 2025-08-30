Merah Putih Night Run: Hadirkan Spirit Kebersamaan dan Daya Tarik Pariwisata Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Papdoms Group kembali membuktikan diri sebagai penyelenggara event kreatif berskala besar melalui kesuksesan Merah Putih Night Run yang digelar pada Jumat (29/8) malam.

Ajang lari malam bernuansa merah putih ini, berhasil menarik lebih dari 3 ribu peserta, di mana 70 persen di antaranya berasal dari luar Bogor, termasuk dari Sulawesi hingga Malaysia.

Kehadiran ribuan pelari ini, tidak hanya menambah semarak perayaan 19 Tahun Anniversary Mal Botani Square dan 1 Dekade Festival Merah Putih (FMP) 2025, tetapi juga mengangkat citra Bogor sebagai destinasi wisata olahraga dan kreatif yang potensial.

Project Manager Papdoms Group, Caesaria Putra Pranawa atau kerap disapa Utha menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas suksesnya acara ini.

“Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Merah Putih Night Run dapat berjalan dengan lancar. Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah bahkan luar negeri menjadi bukti bahwa Bogor memiliki daya tarik besar,” ucap Utha dikutip Sabtu (30/9/2025).

“Kami di Papdoms Group percaya, event kreatif seperti ini bukan hanya hiburan, tetapi juga motor penggerak pariwisata dan ekonomi lokal,” sambungnya.

Utha menambahkan, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan.

“Terima kasih kepada seluruh tim Papdoms Group, sponsor, vendor, serta dukungan dari Festival Merah Putih dan Mal Botani Square. Kerja sama ini membuktikan bahwa sinergi lintas sektor bisa menghadirkan sesuatu yang luar biasa untuk Kota Bogor,” tuturnya.