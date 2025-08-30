5 Bangunan Dibakar Demonstran, Walkot Bandung Farhan Mengaku Sedih

JPNN.com

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 13:05 WIB
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meninjau pascademonstrasi di DPRD Jabar. Foto: Ridwan Abdul Malik/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyayangkan aksi anarkistis yang dilakukan demonstran pada aksi solidaritas pengemudi ojek online dan mahasiswa di DPRD Jabar, Jumat (29/8/2025) malam.

Farhan pun mengaku sedih melihat sejumlah fasilitas umum dan bangunan yang turut menjadi sasaran amukan demonstran.

“Ini rasa sedih saya karena  kota yang kita cintai ini menjadi secara fisik terkoyak. Tapi saya yakin secara jiwa Kota Bandung dan warganya tidak akan pernah terkoyak dan selalu bersatu,” ujar Farhan saat meninjau ke rumah aset MPR RI yang dibakar demonstran, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (30/8/2025).

Farhan menyebut, ada lima bangunan mengalami kerusakan berat, di antaranya rumah aset milik MPR RI di Jalan Diponegoro, rumah makan Sambara, satu rumah warga di Jalan Gempol, serta dua kantor bank di Jalan Ir H Djuanda.

“Dari pengecekan yang dilakukan, setidaknya ada lima bangunan rusak berat setelah dibakar hingga dilempari baru oleh para demonstran,” kata Farhan.

Lebih lanut, Farhan menambahkan, sejatinya peristiwa ini menjadi bahan evaluasi semua pihak, khsuusnya pemerintah dan parlemen.

“Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kami semua yang mengelola pemerintahan agar betul-betul memperhatikan dan mendengarkan suara dari masyarakat di bawah,” kata Farhan. (mar5/jpnn)

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau langsung lokasi kerusuhan yang terjadi oleh massa aksi di DPRD Jabar. Farhan mengaku sedih.

Redaktur & Reporter : Ridwan Abdul Malik

