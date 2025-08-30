Doa untuk Affan Kurniawan, Polres Metro Depok Menggelar Salat Gaib

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok menggelar salat gaib untuk almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) malam.

Pelaksanaan salat gaib digelar di Masjid Al-Ikhlas Polres Metro Depok dan dipimpin oleh Imam Masjid Al-Ikhlas, Ustadz Abdullah Tri Mahmud Al-Hafidz, didampingi AKP Saimun selaku PS Kasubbagwatpers Bag SDM Polres Metro Depok.

Ibadah ini diikuti oleh para pejabat utama, anggota Polres Metro Depok, serta jamaah salat yang hadir.

Suasana berlangsung khidmat, penuh doa yang dipanjatkan untuk almarhum.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras menuturkan, kegiatan ditutup dengan doa bersama, tidak hanya untuk almarhum Affan Kurniawan.

“Kami berkumpul bersama untuk turut berbela sungkawa atas meninggalnya Almarhum Affan Kurniawan. Semoga diterima disisi Allah SWT," tandasnya. (mcr19/jpnn)