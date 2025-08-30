2 Pos Polisi di Depok Jadi Sasaran Amukan Massa hingga Dibakar
jabar.jpnn.com, DEPOK - Kericuhan sempat terjadi di depan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Sabtu (30/8/2025) pagi.
Kejadian itu berhasil diatasi polisi dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Setelah massa dibubarkan, ketegangan semakin terasa di sekitar Mako Brimob.
Massa bubar mengarah ke pos polisi (pospol) yang tak jauh dari Mako Brimob.
Alhasil ada dua Pospol yang menjadi sasaran massa.
Satu Pospol di Jalan Komjen Pol M Jasin dirusak massa, dan Pospol di dekat Pasar Pal juga menjadi sasaran hingga dibakar.
“Ramai banget, ada ratusan (massa),” ucap salah satu saksi mata, Sardi.
Sardi pun menceritakan bagaimana cara massa membakar pospol tersebut.
Dua pos polisi di Depok jadi sasaran amukan warga, satu dirusak dan satu dibakar seusai massa gagal menyerang Mako Brimob Kelapa Dua
