JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 2 Pos Polisi di Depok Jadi Sasaran Amukan Massa hingga Dibakar

2 Pos Polisi di Depok Jadi Sasaran Amukan Massa hingga Dibakar

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 11:25 WIB
2 Pos Polisi di Depok Jadi Sasaran Amukan Massa hingga Dibakar - JPNN.com Jabar
Kondisi Pos Polisi yang dibakar massa. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kericuhan sempat terjadi di depan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Sabtu (30/8/2025) pagi.

Kejadian itu berhasil diatasi polisi dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Setelah massa dibubarkan, ketegangan semakin terasa di sekitar Mako Brimob.

Baca Juga:

Massa bubar mengarah ke pos polisi (pospol) yang tak jauh dari Mako Brimob.

Alhasil ada dua Pospol yang menjadi sasaran massa.

Satu Pospol di Jalan Komjen Pol M Jasin dirusak massa, dan Pospol di dekat Pasar Pal juga menjadi sasaran hingga dibakar.

Baca Juga:

“Ramai banget, ada ratusan (massa),” ucap salah satu saksi mata, Sardi.

Sardi pun menceritakan bagaimana cara massa membakar pospol tersebut.

Dua pos polisi di Depok jadi sasaran amukan warga, satu dirusak dan satu dibakar seusai massa gagal menyerang Mako Brimob Kelapa Dua
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok mako brimob pos polisi pos polisi dibakar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU