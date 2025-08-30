Ricuh di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Massa Lempar Batu, Polisi Menembakkan Gas Air Mata
jabar.jpnn.com, DEPOK - Kericuhan sempat terjadi di depan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Sabtu (30/8/2025) pagi. Massa melemparkan batu ke arah Mako Brimob.
Warga setempat, Adi mengaku melihat massa sudah ramai sejak pukul 05.00 WIB.
“Ramai banget dari jam 5 pagi,” ucapnya.
Adi menuturkan, untuk membubarkan massa polisi menembakkan gas air mata ke berbagai arah.
“Iya gas air mata juga (ditembakan), ramai banget,” ungkapnya.
Berdasarkan pantauan JPNN.com, saat ini situasi terlihat sudah kondusif.
Namun, pengamanan ketat masih dilakukan disekitaran lokasi.
Bahkan, anggota Brimob berseragam lengkap maupun berpakaian preman tampak tersebar di berbagai titik untuk pengamanan lokasi.
