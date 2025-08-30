Polda Jabar MInta Laga Persib vs Borneo FC Ditunda
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung melawan Borneo FC pada pekan ke-4 Super League 2025/26 terancam ditunda.
Pertandingan tersebut dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu (31/8/2025).
Permohonan penundaan pertandingan itu disampaikan Polda Jabar dalam bentuk surat resmi kepada Direktur Utama i-League Ferry Paulus dengan Nomor : B/ 3210 /VIII/PAM.3.3./2025/Roops, terkait permohonan penundaan pertandingan sepak bola Persib VS Borneo FC.
Berikut isi permohonan surat tersebut:
1. Rujukan:
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: STR/2444/VIII/OPS.1.3./2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Jukrah siaga guna antisipasi terjadinya unjuk rasa yang meluas serta antisipasi timbulnya rusuh massa;
c. Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: STR/428/VIII/PAM.1.3./2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Jukrah status Siaga I di wilayah hukum Polda Jabar;
Polda Jabar mengajukan surat permohonan penundaan pertandingan pekan ke-4 Super League antara Persib vs Borneo FC di Stadion GBLA, Minggu besok.
