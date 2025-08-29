JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Bermaksud Menenangkan Massa Aksi, Gubernur Dedi Mulyadi Malah Diusir Demonstran di DPRD Jabar

Bermaksud Menenangkan Massa Aksi, Gubernur Dedi Mulyadi Malah Diusir Demonstran di DPRD Jabar

Jumat, 29 Agustus 2025 – 22:15 WIB
Bermaksud Menenangkan Massa Aksi, Gubernur Dedi Mulyadi Malah Diusir Demonstran di DPRD Jabar - JPNN.com Jabar
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat berusaha menemui massa aksi solidaritas ojol-mahasiswa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (29/8/2025). Foto: tangkapan layar video

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi massa solidaritas kematian Affan Kurniawan di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung belum membubarkan diri hingga pukul 21.30 WIB.

Ketika kondisi massa masih panas, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencoba untuk menenangkan para demonstran dengan hadir di tengah-tengah mereka. 

Dalam rekaman video di media sosial pribadinya tampak Dedi yang mendatangi massa aksi. 

Baca Juga:

Kedatangannya langsung disambut massa yang sedang berorasi meneriakan kata "revolusi". Namun, ada juga teriakan sumbang yang meneriakinya "pengalihan isu".

Ketika dia membuka obrolan dengan para demonstran, suasana justru berubah tegang. 

Terlebih saat itu, gas air mata turut ditembakkan. Alhasil, Dedi Mulyadi beserta rombongan hampir menjadi sasaran amuk massa.

Baca Juga:

Untungnya Dedi sempat dibawa lari oleh aparat ke Gedung DPRD Jabar untuk diamankan dari amukan para demonstran. 

Pengawal Dedi sendiri sempat cekcok dengan para demonstran, yang mereka kira adalah aparat kepolisian. Beruntung kejadian tidak semakin parah, usai dilerai oleh aparat TNI.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi diusir massa aksi solidaritas ojol-mahasiswa di Gedung DPRD Jabar.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat dedi mulyadi demo ojol demo ojol di bandung demo dprd jabar kdm aksi demo ojol aksi demo di bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU