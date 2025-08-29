JPNN.com

Semakin Anarkistis, Demonstran di DPRD Jabar Bakar Mobil Warga

Jumat, 29 Agustus 2025 – 21:55 WIB
Massa aksi semakin anarkisme menyuarakan protesnya dalam aksi solidaritas ojol-mahasiwa di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (29/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Demonstrasi di kawasan depan Gedung DPRD Jawa Barat belum juga berakhir.

Setelah menghanguskan rumah aset MPR RI, massa aksi kembali melakukan tindakan anarkistis dengan membakar sebuah mobil yang berada di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Massa aksi masih bertahan di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (29/8/2025) malam.

Aksi gabungan pengemudi ojek online, mahasiswa, dan pelajar ini sudah dimulai sejak pukul 14.00 WIB. 

Pantauan JPNN di lokasi, hingga pukul 21.30 WIB, massa aksi yang didominasi pakaian hitam-hitam ini masih bertahan dan jumlahnya terus bertambah. 

Sejak aksi dimulai, massa langsung melakukan pembakaran ban, pelemparan bom molotov hingga merusak sejumlah fasilitas publik seperti CCTV, Video tron hingga rumah aset MPR RI juga hangus dibakar massa.

Polisi pun membalasnya dengan menembakkan gas air mata ke segala penjuru massa aksi berada untuk memukul mundur massa

Namun, massa aksi tetap kembali berkumpul di depan Gedung DPRD Jabar. 

Massa aksi solidaritas ojol-mahasiswa di Gedung DPRD Jabar, sampai malam ini belum membubarkan diri. Mobil warga ikut hangus dibakar pedemo.
