Menegangkan, 3 ART Nyaris Terjebak Api saat Demonstran Bakar Rumah Aset MPR RI

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah rumah aset MPR RI dibakar oleh massa ketika melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (29/8/2025).

Rumah tersebut hangus dilahap si jago merah seusai dilempari bom molotov dan batu.

Di balik aksi pembakaran tersebut, ada kisah menegangkan dari tiga orang asisten rumah tangga (ART) yang tinggal di samping wisma MPR itu.

Mereka lari keluar rumah setelah digedor oleh massa yang mengingatkan kemungkinan api merembet.

"Saya ditolong sama yang masuk. Mereka gedor-gedor pintu rumah bawah pas saya lagi di atas," kata salah satu ART Maya saat ditemui di Gedung Sate.

Maya mengungkapkan, kejadian seperti ini sudah biasa dia alami. Posisi rumah yang tepat di dekat Kantor Pemprov Jabar kerap kali terdengar suara aksi massa yang melakukan demo.

Namun ia tidak menduga, massa aksi secara brutal membakar bangunan di sebelah rumahnya.

Ia mengungkapkan, saat pembakaran, Maya bersama dua ART lainnya ada di lantai dua. Ia sedang menjalankan salat Ashar di kamar, saat itu terdengar suara teriakan dari luar rumah.