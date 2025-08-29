JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dedi Mulyadi Beri Rumah untuk Keluarga Ojol Affan Kurniawan di Jakarta

Dedi Mulyadi Beri Rumah untuk Keluarga Ojol Affan Kurniawan di Jakarta

Jumat, 29 Agustus 2025 – 19:30 WIB
Dedi Mulyadi Beri Rumah untuk Keluarga Ojol Affan Kurniawan di Jakarta - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek online atau ojol Affan Kurniawan yang tewas dilindas rantis Brimob, Kamis (28/8/2025).

Orang nomor satu di Jabar itu, menunjukkan rasa empatinya melalui pemberian sebuah rumah untuk keluarga Affan di Jakarta.

Pemberian ini disampaikan saat Dedi saat menghubungi Erlina, ibunda dari Affan, lewat sambungan telepon, Jumat (29/8/2025).

Baca Juga:

Dalam pembicaraan keduanya, Erlina mengaku tinggal di sebuah kontrakan bersama suaminya asal Bima, serta dua anaknya.

"Rencana ibu mau tetap di Jakarta atau mau ke Lampung (asal Erlina) atau kembali ke Bima?" tanya Dedi.

"Saya mau tetap di Jakarta karena (Affan) dikebumikan di sini," kata Erlina sambil menangis.

Baca Juga:

"Nanti Tri cariin rumah buat ibu di Jakarta ya. Nanti ada Tri staf saya di situ, biar ibu nanti kos bisa di rumah sendiri," ujar Dedi.

Mendapat kabar bahagia tersebut, tangis Erlina pun semakin menjadi, karena hal itu menjadi cita-cita dari almarhum Affan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukkan rasa empatinya melalui pemberian sebuah rumah untuk keluarga Affan, ojol korban dilindas mobil Barakuda Brimob.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   dedi mulyadi affan kurniawan ojol dilindas Brimob pemberian rumah brimob ojol gubernur jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU