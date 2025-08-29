Dedi Mulyadi Beri Rumah untuk Keluarga Ojol Affan Kurniawan di Jakarta

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek online atau ojol Affan Kurniawan yang tewas dilindas rantis Brimob, Kamis (28/8/2025).

Orang nomor satu di Jabar itu, menunjukkan rasa empatinya melalui pemberian sebuah rumah untuk keluarga Affan di Jakarta.

Pemberian ini disampaikan saat Dedi saat menghubungi Erlina, ibunda dari Affan, lewat sambungan telepon, Jumat (29/8/2025).

Dalam pembicaraan keduanya, Erlina mengaku tinggal di sebuah kontrakan bersama suaminya asal Bima, serta dua anaknya.

"Rencana ibu mau tetap di Jakarta atau mau ke Lampung (asal Erlina) atau kembali ke Bima?" tanya Dedi.

"Saya mau tetap di Jakarta karena (Affan) dikebumikan di sini," kata Erlina sambil menangis.

"Nanti Tri cariin rumah buat ibu di Jakarta ya. Nanti ada Tri staf saya di situ, biar ibu nanti kos bisa di rumah sendiri," ujar Dedi.

Mendapat kabar bahagia tersebut, tangis Erlina pun semakin menjadi, karena hal itu menjadi cita-cita dari almarhum Affan.