Kenali Gejala dan Penyebab Sinusitis Sejak Dini, Lengkap Dengan Cara Pengobatannya

Jumat, 29 Agustus 2025 – 18:30 WIB
Dokter Spesialis THT Eka Hospital Depok, dr. Guntur Bayu Bima Pratama, Sp.THT-KL saat memberikan penjelasan tentang Sinusitis. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Jika Anda kerap kali menderita flu ada baiknya segera cek kesehatan Anda ke rumah sakit, klinik atau dokter terdekat. Sebab bisa saja Anda mengalami Sinusitis.

Dokter Spesialis THT Eka Hospital Depok, dr. Guntur Bayu Bima Pratama, Sp.THT-KL menjelaskan Sinusitis adalah peradangan atau pembengkakan pada dinding rongga sinus, yaitu rongga kecil berisi udara yang terletak di sekitar hidung, mata, dan dahi.

"Kondisi ini bisa menyebabkan hidung tersumbat, nyeri wajah, hingga sakit kepala yang mengganggu aktivitas sehari-hari," kata Guntur.

Sinusitis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, infeksi virus atau bakteri, biasanya setelah flu atau pilek.

Bisa juga karena alergi seperti debu, serbuk sari, atau bulu hewan. Penyumbatan hidung semisal karena polip hidung atau deviasi septum.

"Atau bisa juga karena faktor lingkungan, seperti udara kering, polusi, atau paparan asap rokok," ujarnya.

Sinusitis dibagi berdasarkan lama gejalanya. Sinusitis Akut berlangsung singkat, biasanya 2–4 minggu, sering kali setelah flu atau infeksi saluran pernapasan atas.

"Sinusitis Subakut berlangsung 4–12 minggu. Sinusitis Kronis gejala bertahan lebih dari 12 minggu, bisa kambuh berulang kali. Sinusitis Rekuren terjadi beberapa kali dalam setahun," jelasnya.

Berikut ini informasi lengkap tentang Sinusitis. Penyebab, gejala dan cara pengobatan lengkap akan dibahas di dalam artikel ini
