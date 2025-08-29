JPNN.com

Massa Aksi Demo Ojol-Mahasiswa Bandung Bakar Rumah Aset MPR RI

Jumat, 29 Agustus 2025 – 17:57 WIB
Massa Aksi Demo Ojol-Mahasiswa Bandung Bakar Rumah Aset MPR RI
Api membakar bangunan rumah di Jalan Diponegoro atau tepatnya di depan Gedung DPRD Jabar, Jumat (29/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi demo yang digelar driver ojek online (online) dan mahasiswa di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, berujung anarkis.

Pantauan JPNN di lokasi, massa aksi mulai melakukan aksi anarkisme dengan melemparkan bom molotov hingga petasan ke arah kantor dewan. 

Massa juga membakar sebuah bangunan rumah yang lokasinya ada di sebrang Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Bangunan tersebut diketahui aset milik MPR RI. 

Awalnya para pedemo melemparkan batu ke arah rumah tersebut. Kaca-kaca pecah dan massa secara brutal melemparkan bom molotov. 

Tak cukup dengan merusak bangunan, pedemo juga membakar rumah tersebut. Api awalnya membakar bagian gorden di bagian depan rumah, kemudian merembet hingga ke dalam. 

Sampai dengan berita ditulis, kobaran api terus membesar dan menghanguskan hampir seluruh bangunan. 

Belum tampak petugas pemadam kebakaran yang datang untuk memadamkan api, sementara pergerakan massa terus bergejolak. 

Kepala Biro Administrasi dan Pimpinan (Adpim) Pemprov Jabar Akhmad Taufiqurrahman mengatakan, bangunan yang terbakar adalah aset milik MPR RI. 

Massa pedemo di Gedung DPRD Jabar melakukan aksi anarkisme dengan membakar bangunan rumah. Api terus membesar, belum ada petugas damkar yang datang.
