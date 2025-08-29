Pesan Kombes Abdul Waras untuk Ojol Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras bersama Dandim 0508/Depok, Kolonel Inf Iman Widhiarto temui komunitas ojek online (ojol) di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (29/8).

Kegiatan ini dilakukan seusasi wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang menjadi korban kecelakaan akibat tertabrak mobil taktis Brimob.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras turut menyampaikan belasungkawa mendalam atas peristiwa yang menimpa almarhum Affan Kurniawan.

“Semoga beliau diterima di sisi Allah SWT. Tentu kami sudah sampaikan kepada rekan-rekan ojol, untuk mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada Polri. Sesuai penegasan dari Bapak Kapolri, anggota yang melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan,” ucapnya.

Dia menegaskan, bahwa pihaknya bersama Dandim dan komunitas ojol telah berkomitmen menjaga kondusivitas Kota Depok.

“Kami imbau agar tidak mudah terprovokasi dari pihak manapun yang akan memanfaatkan situasi,” tuturnya.

Sementara, perwakilan komunitas ojol Kota Depok, Firmansyah menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.

“Kami dari perwakilan komunitas ojek online Kota Depok sangat mengapresiasi imbauan Pak Kapolres dan Pak Dandim supaya Depok tetap damai dan Depok tetap kondusif,” terangnya.