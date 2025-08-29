Pesan Mendalam Rektor UI untuk Ribuan Mahasiswa yang Ikut Aksi Demonstrasi

JPNN.com

Jumat, 29 Agustus 2025 – 17:00 WIB
Rektor UI, Heri Hermansyah saat memberikan sejumlah imbauan kepada ribuan mahasiswa UI. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berangkat ke Polda Metro Jaya, imbas dari tewasnya pengemudi ojek online (Ojol) saat aksi di Jakarta.

Pantauan JPNN.com di lapangan, terlihat ribuan mahasiswa berkumpul di lapangan parkir FISIP UI, pada Jumat (29/8) siang.

Sebelum berangkat aksi, Rektor UI pun turun gunung untuk memberikan sejumlah arahan kepada ribuan mahasiswa.

Rektor UI, Heri Hermasnyah mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa UI hari ini tidak ada persetujuan dari pihak kampus.

“Kampus tidak pernah menyetujui demonstrasi, tetapi kami menghargai demokrasi,” ucapnya, Jumat (29/8).

“Mereka anak-anak kami, kami tidak ingin ada sesuatu,” sambungnya.

Dirinya menuturkan, pihaknya mengerti keinginan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya.

“Jadi kami mengerti idealisme mahasiswa, mahasiswa kan ingin menyuarakan keadilan dan kebenaran, mereka memiliki saluran sesuai dengan masanya mereka ini kan,” tuturnya.

Rektor UI, Heri Hermansyah turut memberikan sejumlah imbauan kepada ribuan mahasiswa yang akan menggelar aksi di Polda Metro Jaya
