Koalisi Ojol Nasional Serukan Agar Rekan Driver Tetap Jaga Kondusifitas dan Jangan Terprovokasi!

Jumat, 29 Agustus 2025 – 16:45 WIB
Ilustrasi aksi unjuk rasa ojek online (ojol). Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto menyerukan kepada rekan sesama driver ojek online (Ojol), baik dari Grab, Gojek maupun Maxim untuk tetap menjaga kondusifitas pascainsiden kecelakaan rantis Brimob Polda Metro Jaya pada 28 Agustus lalu.

Dia berharap tidak ada driver ojol yang terprovokasi yang justru semakin memperkeruh suasana.

Pasalnya, di balik insiden tersebut bukan tidak mungkin dimanfaatkan sejumlah pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membenturkan masyarakat dan kepolisian.

“Mitra driver ojek online agar selalu menjaga kondusifitas dan tidak terprovokokasi yang dapat merugikan kita semua ke depannya,” tegas Andi dalam keterangan resminya pada Jumat (29/8).

Lebih dari itu Andi juga mengajak semua pihak untuk tetap menjaga solidaritas dan soliditas khususnya sesama driver ojek online. Serta terus mengawal penuntasan kasus tersebut hingga selesai.

“Mari menjaga kondusifitas dan mari kita kawal permasalahan ini hingga tuntas,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Andi juga menyampaikan rasa duka mendalam atas insiden kecelakaan rantis Brimob Polda Metro Jaya yang menewaskan driver ojek online tersebut.

“Menyayangkan insiden yang menimpa saudara kami mitra dari driver dari Gojek, Affan Kurniawan hingga menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta,” kata Andi.

