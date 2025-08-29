JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Aksi Solidaritas Meninggalnya Ojol di Jakarta, Mahasiswa Kepung Mapolda Jawa Barat

Aksi Solidaritas Meninggalnya Ojol di Jakarta, Mahasiswa Kepung Mapolda Jawa Barat

Jumat, 29 Agustus 2025 – 16:35 WIB
Aksi Solidaritas Meninggalnya Ojol di Jakarta, Mahasiswa Kepung Mapolda Jawa Barat - JPNN.com Jabar
Ratusan mahasiswa mengepung Mapolda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, buntut kematian Affan Setiawan yang dilindas kendaraan rantis oleh Brimob Polri. Foto: source for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ratusan mahasiswa mengepung Markas Polda Jawa Barat (Mapolda) Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Jumat (29/8/2025). 

Mereka turun ke jalan sebagai bentuk protes sekaligus aksi solidaritas atas tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) akibat dilindas rantis Brimob Polri saat aksi demo ricuh di depan gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025) malam. 

Massa mendatangi Polda Jabar sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka langsung memblokade jalan dan menyerbu gerbang utama pintu masuk Mapolda Jabar. 

Baca Juga:

Para mahasiswa yang ikut demo itu terpantau mengenakan almamater Unpad dan UIN Sunan Gunung Djati. Massa dari ojol juga tampak hadir di lokasi. 

Sementara pihak kepolisian yang ada di dalam turut berjaga dan menggunakan atribut lengkap anti huru hara di depan pintu masuk.

Massa pun sempat melangsungkan orasi, tetapi beberapa menit kemudian gedung polisi dilempari batu. 

Baca Juga:

Polisi pun sempat mengimbau agar para mahasiswa membubarkan diri melalui pengeras suara dari mobil rantis. Namun massa terus melakukan pelemparan. Hingga akhirnya tiga jam kemudian massa membubarkan diri.

Salah satu peserta aksi, yang merupakan Ojol dari Arcamanik, Andri (37 tahun) mengatakan, sengaja turun langsung ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan solidaritas atas meninggalnya tekan sesama profesi di aksi Jakarta kemarin. 

Ratusan mahasiswa mengepung Polda Jabar di Kota Bandung, buntut kematian sopir ojol yang dilindas rantis oleh Brimob Polri.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar aksi demo demo mahasiswa mapolda jabar demo ojol di bandung polisi lindas ojol aksi demo ojol affan kurniawan demo polda jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU