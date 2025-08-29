Ribuan Mahasiswa UI Berangkat ke Jakarta, Ini Tuntutannya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berangkat ke Polda Metro Jaya, imbas dari tewasnya pengemudi ojek online (Ojol) saat aksi di Jakarta.

Pantauan JPNN.com di lapangan, terlihat ribuan mahasiswa berkumpul di lapangan parkir FISIP UI, pada Jumat (29/8) siang.

Tampak mereka mengenakan almamater kebanggaan berwarna kuning, serta membawa bendera dan poster-poster sebagai aksi protes.

Ketua BEM UI, Atan mengatakan hari ini mahasiswa UI akan mengadakan aksi massa bersama aliansi-aliansi mahasiswa yang lainnya.

“Kami berangkat dari sini menuju FX Sudirman. Kemudian, kami akan berkumpul di tersebrang FX Sudirman dan kami akan menjalankan aksi di sana. Seperti itu,” ucapnya, Jumat (29/8).

Dirinya menuturkan, ada beberapa tuntutan yang akan mereka suarakan di depan Polda Metro Jaya.

“Tuntutan kami jelas, mengingat tragedi semalam, tragedi kemarin, bahwa ini merupakan efek domino dari permasalahan-permasalahan yang ada di negara Indonesia ini, dari ketidakbijaksanaan dari pemerintah-pemerintah dan juga DPR yang memberikan kebijakan-kebijakan buruk, tunjangan naik yang akhirnya memicu kemarahan- kemarahan masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, ditambah lagi oleh DPR yang memberikan statement-statement buruk kepada masyarakat yang pada akhirnya itu juga memicu kemarahan-kemarahan masyarakat.