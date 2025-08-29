JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Buntut Tewasnya Ojol Ribuan Mahasiswa UI Berangkat ke Polda Metro Jaya

Buntut Tewasnya Ojol Ribuan Mahasiswa UI Berangkat ke Polda Metro Jaya

Jumat, 29 Agustus 2025 – 15:50 WIB
Buntut Tewasnya Ojol Ribuan Mahasiswa UI Berangkat ke Polda Metro Jaya - JPNN.com Jabar
Mahasiswa UI bersiap menuju Polda Metro Jaya. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berangkat ke Polda Metro Jaya, imbas dari tewasnya pengemudi ojek online (Ojol) saat aksi di Jakarta.

Pantauan JPNN.com di lapangan tampak ribuan mahasiswa berkumpul di lapangan parkir FISIP UI, pada Jumat (29/8) siang.

Tampak mereka mengenakan almamater kebanggaan berwarna kuning, serta membawa bendera dan poster-poster sebagai aksi protes.

Baca Juga:

Salah satu poster bertuliskan “Aparat Keparat!.”

“Tabrak Lari, Berbaju Dinas. Meninggal, Terlindas, Tertabrak,” tulis poster lainnya.

“Hidup mahasiswa,” teriak mahasiswa sambil mengepalkan tangan.

Baca Juga:

Diketahui, ada 18 kopaja dan 17 angkot yang akan membawa ribuan mahasiswa UI ke Polda Metro Jaya, dan kendaraan tersebut masih akan terus bertambah, melihat jumlah mahasiswa yang semakin bertambah. (mcr19/jpnn)

Ribuan mahasiswa UI akan berangkat ke Polda Metro Jaya untuk menyuarakan aksi akibat tewasnya ojol yang terlindas aparat saat aksi kemarin

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   universitas indonesia kota depok aksi mahasiswa ojek online tewas aksi unjuk rasa aksi demonstrasi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU