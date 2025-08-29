Buntut Tewasnya Ojol Ribuan Mahasiswa UI Berangkat ke Polda Metro Jaya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berangkat ke Polda Metro Jaya, imbas dari tewasnya pengemudi ojek online (Ojol) saat aksi di Jakarta.

Pantauan JPNN.com di lapangan tampak ribuan mahasiswa berkumpul di lapangan parkir FISIP UI, pada Jumat (29/8) siang.

Tampak mereka mengenakan almamater kebanggaan berwarna kuning, serta membawa bendera dan poster-poster sebagai aksi protes.

Salah satu poster bertuliskan “Aparat Keparat!.”

“Tabrak Lari, Berbaju Dinas. Meninggal, Terlindas, Tertabrak,” tulis poster lainnya.

“Hidup mahasiswa,” teriak mahasiswa sambil mengepalkan tangan.

Diketahui, ada 18 kopaja dan 17 angkot yang akan membawa ribuan mahasiswa UI ke Polda Metro Jaya, dan kendaraan tersebut masih akan terus bertambah, melihat jumlah mahasiswa yang semakin bertambah. (mcr19/jpnn)