Lewat Sosialisasi 4 Pilar Ilham Permana Ajak Warga Menjaga dan Merawat Keutuhan Bangsa

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Anggota DPR RI Dapil Jabar III, Ilham Permana menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat di Kota Bogor, pada 31 Juli 2025.

Acara tersebut dihadiri peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, tokoh masyarakat, hingga aparatur pemerintah.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan pentingnya memahami Empat Pilar yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.

Baca Juga: Pemkab Bogor Siap Berkolaborasi Dengan Pemprov Jakarta Demi Atasi Kemacetan Jabodetabek

Empat pilar tersebut disebut sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan global.

“Empat Pilar bukan hanya untuk diketahui, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi pedoman perilaku, UUD 1945 sebagai dasar hukum, NKRI harga mati, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pengikat perbedaan,” kata Ilham Permana dalam pemaparannya, dikutip Jumat (29/8)

Peserta yang hadir tampak antusias mengikuti sosialisasi tersebut. Beberapa peserta menyampaikan bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk menambah wawasan kebangsaan, khususnya bagi generasi muda.

Sosialisasi Empat Pilar sendiri merupakan program rutin pemerintah yang dilaksanakan di berbagai daerah.

Tujuannya adalah memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan serta mengamalkan nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. (mar7/jpnn)