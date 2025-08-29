JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Lewat Sosialisasi 4 Pilar Ilham Permana Ajak Warga Menjaga dan Merawat Keutuhan Bangsa

Lewat Sosialisasi 4 Pilar Ilham Permana Ajak Warga Menjaga dan Merawat Keutuhan Bangsa

Jumat, 29 Agustus 2025 – 16:00 WIB
Lewat Sosialisasi 4 Pilar Ilham Permana Ajak Warga Menjaga dan Merawat Keutuhan Bangsa - JPNN.com Jabar
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana. Foto: dokumentasi pribadi

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Anggota DPR RI Dapil Jabar III, Ilham Permana menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat di Kota Bogor, pada 31 Juli 2025.

Acara tersebut dihadiri peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, tokoh masyarakat, hingga aparatur pemerintah.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan pentingnya memahami Empat Pilar yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.

Baca Juga:

Empat pilar tersebut disebut sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan global.

“Empat Pilar bukan hanya untuk diketahui, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi pedoman perilaku, UUD 1945 sebagai dasar hukum, NKRI harga mati, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pengikat perbedaan,” kata Ilham Permana dalam pemaparannya, dikutip Jumat (29/8)

Peserta yang hadir tampak antusias mengikuti sosialisasi tersebut. Beberapa peserta menyampaikan bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk menambah wawasan kebangsaan, khususnya bagi generasi muda.

Baca Juga:

Sosialisasi Empat Pilar sendiri merupakan program rutin pemerintah yang dilaksanakan di berbagai daerah.

Tujuannya adalah memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan serta mengamalkan nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. (mar7/jpnn)

Anggota DPR RI Dapil Jabar III, Ilham Permana menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat di Kota Bogor

Redaktur & Reporter : Yogi Faisal

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   sosialisasi empat pilar NKRI partai golkar ilham permana

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU