Aksi Solidaritas, Ratusan Ojol Pukul Mundur Polisi di Depan Gedung DPRD Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ratusan pengemudi ojek online menggelar aksi demo dan solidaritas di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (29/8/2025).

Pantauan JPNN di lokasi, demonstran tiba di Gedung DPRD sejak pukul 14.00 WIB dari arah Gedung Sate langsung merangsak masuk ke depan kantor Dewan.

Tak berselang lama demonstran langsung melakukan pelemparan menggunakan botol dan peralatan lainnya ke polisi yang sedang berada di depan gerbang.

Polisi pun langsung pergi dipukul mundur ke arah Jalan Aria Jipang yang mengarah ke Pasupati.

Sampai berita ini ditulis, mereka masih melakukan orasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat bersama sejumlah mahasiswa yang telah hadir juga dari berbagai kampus.

Akibat aksi ini Jalan Diponegoro yang melintas di depan Gedung DPRD langsung ditutup secara total. Bendera Indonesia pun dikibarkan oleh para pengunjung rasa di depan gedung tersebut. Lagi berjudul Buruh Tani pun terus dinyanyikan di depan Gedung DPRD baik oleh mahasiswa maupun ojol.

"Kami ojol bersatu, intinya kami bersatu bersuara akan barengan dengan mahasiswa setidaknya lebih baik ke depannya. Kalau tuntutannya adalah keadilan," ucap Ukro ditemui di lokasi.

Dari informasi yang dihimpun, aksi demonstrasi dari masyarakat sipil termasuk mahasiswa dan pelajar dipastikan akan berlanjut hari ini, Jumat (29/8/2025).