Demo di DPRD Jabar, Mahasiswa Desak Revolusi Seusai Kematian Pengemudi Ojol

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi demonstrasi dari masyarakat sipil termasuk mahasiswa dan pelajar berlanjut hari ini pada sejumlah titik di Kota Bandung.

Aksi ini sebagai bentuk protes dari adanya kasus meninggal seorang pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, yang dilindas oleh Brimob Polri menggunakan mobil baracuda.

Ajakan untuk melancarkan aksi ini ramai di media sosial sejumlah kampus. Mulai dari kampus UIN, Widyatama, Unisba, Unpad, dan kampus lainnya melakukan seruan agar ada aksi turun ke jalan khususnya ke depan Gedung DPRD Jawa Barat untuk ikut berorasi bersama.

"Melihat kondisi yang terjadi di negeri ini. Diam dan membiarkan ini terus terjadi adalah bentuk pengkhiatanan terhadap kemanusiaan. Sudah saatnya mahasiswa mengambil sikap tegas," kutip seruan konsolidasi dan aksi kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Bukan hanya kepada anggota dewan, aksi ini pun kemungkinan akan mendorong aparat kepolisian agar mengambil langkah tegas atas meninggalnya Affan karena dilindas kendaraan rantis polisi.

"Darurat kekerasan polri, rakyat ingin revolusi," ungkap seruan lainnya dilihat di berbagai media sosial.

Setelah aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta kemarin, RS Pelni mengonfirmasi masih merawat total empat orang dari aksi demonstrasi di Jakarta yang berlangsung pada Kamis (28/8/2025). Seluruhnya dipastikan kini dalam kondisi stabil.

Keempat orang yang masih dirawat adalah warga sipil dan seluruhnya laki-laki dengan inisial FER (19 tahun), IJ (20 tahun), UM (30 tahun), dan ROM (40 tahun).