Disdagin Depok Gelar Bazar Pasar Murah Minyakita

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) bersinergi dengan distributor CV Iwan Abadi Nusantara menggelar Pasar Murah Minyakita di Pasar Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Kepala Disdagin Kota Depok, Dudi Mi’raz Imaduddin mengatakan, kegiatan ini bertujuan menekan lonjakan harga Minyakita di pasar, khususnya di Pasar Cisalak.

Saat ini, Minyakita dijual pedagang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni sekitar Rp17.000–Rp17.500 per liter.

“Hari ini kami menyalurkan 400 karton Minyakita untuk pedagang Pasar Cisalak,” ucapnya.

Dudi menjelaskan, ratusan karton tersebut dibeli oleh 22 pedagang sembako di Pasar Cisalak, yang merupakan salah satu pasar pantauan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan RI.

Setiap pedagang mendapatkan alokasi 18 karton, dengan isi satu karton sebanyak 12 kantong minyak ukuran 1 liter.

“Pedagang membeli dari kami dengan harga Rp14.500 per liter, namun mereka wajib menjual sesuai HET, yakni Rp15.700 per liter kepada konsumen. Tidak boleh lebih dari itu,” ujarnya.

Sementara itu, Direksi CV Iwan Abadi Nusantara, Irawan, menambahkan pihaknya mendapatkan arahan dari pemerintah pusat untuk menyalurkan Minyakita di sejumlah pasar di Jawa Barat.