Hari ke-2, Macan Tutul Kabur Masih Berkeliaran di Lembang Park Zoo

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pencarian seekor macan tutul yang kabur dari kandang karantina di Lembang Park Zoo, Kabupaten Bandung Barat masih terus berlangsung hingga hari ini, Jumat (29/8/2025).

Macan tersebut, merupakan hewan titipan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat hasil dari evakuasi di Kuningan.

Berdasarkan informasi terakhir, pencarian dilakukan dengan menyisir area dalam dan luar kawasan hingga radius 1 kilometer.

"Untuk sementara, sampai pagi ini pencarian belum membuahkan hasil," kata Humas Lembang Park & Zoo Miftah Setiawan saat dikonfirmasi.

Miftah menjelaskan, pencarian macan tutul dimulai satu jam setelah dinyatakan hilang sekitar pukul 05.00 WIB. Pencarian dilakukan dengan membentuk tiga tim yang berisi petugas gabungan.

Petugas melakukan pencarian hingga malam hari dan sempat menemukan tanda-tanda keberadaan macan. Setelah dilakukan penelusuran, petugas masih menemukan jalan buntu.

"Pergerakan sempat terlacak tadi malam, di area terdekat Zoo. Tapi belum membuahkan hasil," ujarnya.

Sebelumnya, seekor macan tutul kabur dari kandang penangkaran Lembang Park and Zoo pada Kamis pagi.