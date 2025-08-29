Pemkab Bogor Siap Berkolaborasi Dengan Pemprov Jakarta Demi Atasi Kemacetan Jabodetabek

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Jabodetabek.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menegaskan komitmen tersebut diwujudkan dalam kehadiran Pemkab Bogor dalam apel kolaborasi yang digelar Pemprov DKI di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat.

Apel dipimpin Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan diikuti jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, serta berbagai pemangku kepentingan dari daerah penyangga.

Ajat menegaskan bahwa persoalan lalu lintas tidak mengenal batas administrasi. Menurut dia, kemacetan di Jakarta juga dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat dari wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Bogor.

“Karena itu, penanganan masalah itu harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kebijakan baik Pemprov Jakarta maupun daerah sekitarnya,” ujar Ajat.

Ia mencontohkan tingginya jumlah komuter asal Bogor menuju Jakarta. Data menunjukkan jumlah penumpang dari Bogor mencapai 6.000 orang per hari, jauh di atas target awal sebanyak 2.000 penumpang.

“Ini menunjukkan antusiasme masyarakat sangat besar, sekaligus menandakan kontribusi wilayah sekitarnya sangat berpengaruh terhadap lalu lintas di DKI Jakarta,” katanya menambahkan.

Ajat berharap melalui apel kolaborasi tersebut, setiap wilayah dapat memiliki pembagian peran yang jelas dalam penanganan transportasi. Dengan demikian, beban tidak ditanggung sepihak dan hasilnya bisa lebih optimal.