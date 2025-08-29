Lowongan Kerja di Karawang Seret Meski Investasi Memelesat

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Ribuan hektare zona dan kawasan industri berdiri megah di sekitar Kabupaten Karawang menjadi rumah bagi perusahaan otomotif, elektronik, hingga manufaktur kelas dunia.

Pertumbuhan industri seperti itu, tentu saja membangkitkan harapan besar bagi masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan di pabrik-pabrik.

Kawasan industri bagi masyarakat secara otomatis menjadi aktivitas perekonomian dan bakal membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

Namun, deru debu dan hiruk pikuk ratusan mesin pabrik yang berputar di wilayah Karawang ternyata menyimpan tanya dan rintihan tersembunyi bagi sebagian masyarakat setempat.

Penciptaan lapangan kerja yang tampak megah dan sibuk itu belum terbuka luas bagi tenaga kerja lokal.

Deni, salah seorang warga Kecamatan Klari, terlihat tidak henti-henti memainkan telepon selulernya untuk mencari informasi lowongan kerja saat ditemui di sebuah warung sederhana di sekitar tempat tinggalnya.

Ia merupakan sosok pemburu lowongan kerja, lulusan salah satu SMK di wilayah Karawang setahun lalu. Dia masih memburu lowongan kerja di pabrik-pabrik.

Jangan ditanya berapa kali ia mengirimkan surat lamaran pekerjaan ke pabrik.