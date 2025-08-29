JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Penetapan PP Manajemen ASN Harus Dikebut, Alih Status PPPK ke PNS Makan Waktu

Penetapan PP Manajemen ASN Harus Dikebut, Alih Status PPPK ke PNS Makan Waktu

Jumat, 29 Agustus 2025 – 07:30 WIB
Penetapan PP Manajemen ASN Harus Dikebut, Alih Status PPPK ke PNS Makan Waktu - JPNN.com Jabar
Ilustrasi peserta seleksi PPPK atau CPNS. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Alih status PPPK ke PNS prosesnya panjang. Penetapan PP Manajemen ASN yang harus dipercepat.

Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih mengatakan, semua PPPK pasti punya semangat sama untuk perubahan status menjadi PNS.

Namun, sepertinya prosesnya tidak bisa setahun dua tahun, apalagi di saat negara tengah melakukan penghematan.

Baca Juga:

Dia menilai langkah yang paling masuk akal ialah penetapan RPP Manajemen ASN menjadi peraturan pemerintah (PP).

"Proses menuju PNS butuh waktu panjang. Kami hanya berharap hak-hak PPPK segera dipenuhi," kata Heti kepada JPNN, Kamis (28/8).

Hak-hak yang diminta PPPK paling krusial ialah tunjangan pensiun. Banyak honorer yang mengabdi lama dan kemudian diangkat PPPK, tetapi hanya setahun, bahkan hitungan bulan sudah pensiun.

Baca Juga:

Ada juga beberapa honorer yang ketika menerima SK PPPK, besok langsung pensiun karena proses pengangkatannya lama. Selain itu, PPPK juga soal batas usia pensiun (BUP).

Jangan sampai pengangkatan PPPK yang berliku-liku mengorbankan honorer yang usia kritis. Oleh karena itu, perlu ada penambahan BUP untuk PPPK

Alih status PPPK ke PNS prosesnya panjang, penetapan PP Manajemen ASN harus dipercepat untuk menyelamatkan seluruh PPPK
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   PPPK PNS ASN Honorer pp manajemen asn alih status pppk ke pns pppk paruh waktu fokap AP3KI

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU