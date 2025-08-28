JPNN.com

Kamis, 28 Agustus 2025 – 21:30 WIB
Polisi Amankan 150 Pelajar Bogor yang Hendak Ikut Unjuk Rasa ke Jakarta
Petugas gabungan mengamankan 150 pelajar Bogor yang hendak berangkat ke Jakarta untuk ikut aksi unjuk rasa. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Polresta Bogor Kota bersama tim gabungan mengamankan ratusan pelajar yang hendak melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo mengatakan sejak pagi hingga saat ini, pihaknya mengamankan sekitar 150 pelajar yang akan melakukan aksi unjuk rasa.

“Hingga saat ini kami sudah mengamankan anak sekolah yang akan ikut unjuk rasa ke Jakarta, kurang lebib 150 anak sekolah,” ucapnya, Kamis (28/8).

Dirinya menuturkan, saat ini sedang dilakukan pendataan terhadap ratusan pelajar tersebut.

“Dari 150 pelajar, 8 berasal dari sekolah yang ada di Bogor Kota, dan 12 berasal dari sekolah yang ada di Kabupaten Bogor,” terangnya.

Setalah diamankan, pihaknya juga mengecek ponsel dari para pelajar tersebut.

“Rata-rata dari medsos mereka handphonenya itu berisi ajakan-ajakan ke Jakarta untuk ikut unjuk rasa,” jelasnya.

Kemudian, pihak kepolisian langsung memanggil pihak sekolah dan orang tua dari para pelajar itu.

Polisi bersama petugas gabungan amankan ratusan pelajar Bogor yang kedapatan hendak ikut aksi unjuk rasa di Jakarta
