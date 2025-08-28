Unjuk Rasa Ratusan Mahasiswa Ricuh, Berikut 8 Tuntutan Gerakan Bogor Melawan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Aksi unjuk rasa Gerakan Bogor Melawan di Jalan Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, ricuh.

Kericuhan terjadi dipicu aksi saling dorong antara ratusan mahasiswa dengan aparat kepolisian.

Aksi saling dorong ini dipicu saat salah satu orator menyuarakan "Langkah Revolusi", di mana para demonstran sontak langsung maju untuk mendobrak penjagaan aparat keamanan.

"Kami hanya ingin melakukan aksi di depan Istana Bogor, bukan di sini. Ayo kawan-kawan rapatkan barisan. Maju dengan langkah revolusi," ucap salah satu demonstran saat berorasi, dikutip dari laman metrobogor.com pada Kamis (28/8).

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Gerakan Bogor Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Bogor, Jalan Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah.

Ada delapan tuntutan, salah satunya menolak tunjangan mewah anggota DPR RI.

Aksi ini digelar bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, dengan mengusung tema "Indonesia Belum Merdeka: Dijajah Oleh Bangsa Sendiri".

Kedatangan massa aksi langsung mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian dan TNI dengan pemasangan pagar kawat berduri.