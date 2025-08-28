21 Mobil Hangus Terbakar di Bengkel Antapani Bandung

JPNN.com

Kamis, 28 Agustus 2025 – 20:10 WIB
Penampakan mobil hangus terbakar dalam kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Terusan Jakarta, Kota Bandung, Kamis (28/8/2025). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah bengkel kendaraan di Jalan Terusan Jakarta, Antapani Tengah, Kota Bandung hangus terbakar pada Kamis (28/8/2025).

Akibatnya, puluhan mobil hangus dan petugas butuh satu jam untuk memadamkan api.

Plt. Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bandung M. Yusuf Hidayat mengatakan, api pertama kali terdeteksi pukul 16.21 WIB. Ada dua gedung yang terbakar dalam kejadian ini.

"Yang terbakar adalah sebuah bengkel roda 4 dan ada bangunan mebel ya dan di dalamnya ada yang sedang beraktifitas," kata Yusuf dikonfirmasi. 

Api yang berkobar hebat menyebabkan sejumlah kendaraan yang tengah terparkir di bengkel tersebut hangus. Total, diperkirakan ada 21 unit mobil.

"Kendaraan ini (yang terbakar) kurang lebih 21 ya. Dan tadi katanya ada yang satu sempat keluar. Semua (mobil) terbakar," ujarnya.

Menurutnya, penanganan kebakaran membutuhkan waktu selama satu jam hingga api besar sudah tak nampak. Akan tetapi, itu belum termasuk proses pendinginan.

"Untuk penanganan, kurang lebih sebetulnya 1 jam ini kami sudah di kuasa ya. Tapi api sudah padam dan tetap pendinginan ini kurang lebih 2 jam," tuturnya. 

Kebakaran hebat menghanguskan bangunan bengkel dan 21 unit mobil yang terbakar dalam insiden kebakaran di Jalan Antapani, Kota Bandung.
