Balai Sains Bangunan Gelar Forum Pelanggan, Tegaskan Komitmen Layanan Bebas Siap

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Balai Sains Bangunan di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR menegaskan komitmennya terhadap layanan publik yang bersih dan berintegritas melalui penyelenggaraan Forum Komunikasi Pelanggan 2025.

Acara ini menghadirkan para pengguna layanan, mitra kerja, akademisi, serta pemangku kepentingan di sektor konstruksi dan infrastruktur.

Forum tersebut menjadi ruang diskusi terbuka bagi evaluasi layanan publik sekaligus penyerapan aspirasi dari masyarakat.

Kepala Balai Teknik Sains Bangunan Fajar Santoso Hutahaean, menyebut forum ini penting untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas layanan.

"Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kami tidak hanya profesional, tapi juga benar-benar menjawab kebutuhan publik," kata Fajar saat ditemui di Bandung, Kamis (28/8/2025).

Balai ini diketahui telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 2022, dan kini tengah berproses menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selain itu, penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan SNI ISO 17025:2017 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola layanan.

Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan Kuswara menekankan pentingnya inovasi layanan dan penguatan integritas.