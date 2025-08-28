Kronologis Lengkap Kaburnya Macan Tutul di Lembang Park Zoo

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pengelola Lembang Park Zoo mengungkap kronologi lepasnya seekor macan tutul dari kandang penangkaran pada Kamis (28/8/2025).

Humas Lembang Park & Zoo Miftah Setiawan mengatakan, macan tutul masih terlihat berada di dalam kandang pada pukul 04.00 WIB.

"Kami sudah melakukan pemantauan terpadu, sampai jam 4.30 WIB tadi pagi hewan tersebut masih ada, pada jam 5, setengah 6 pagi dia sudah kabur. Sudah tidak ada," kata Miftah ditemui di lokasi.

Miftah mengungkapkan, macan tutul kabur dengan menjebol besi penghalang hingga atap pada sudut kandang penangkaran.

"Betul dari atap, ada jaring juga yang dijebol. Jadi menjelang matahari di situ dia mungkin stres, kemudian menjebol pengaman dari karantina kami. Bagian atap," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Miftah, pihaknya langsung melakukan koordinasi untuk melakukan pelacakan macan tutul dengan melibatkan berbagai instansi. Pengelola pun memutuskan ojek wisata Lembang Park Zoo ditutup untuk umum.

"Pukul 6 pagi itu sudah kumpul untuk melakukan pencarian," ujarnya.

Adapun berdasarkan foto yang diterima JPNN dari BPBD Kabupaten Kuningan, macan tutul yang kabur itu berusia sekitar 3,5 tahun.