Penembak Jitu Diturunkan Dalam Pencarian Macan Tutul Kabur di Lembang Park Zoo

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Polres Cimahi menetapkan radius 1 kilometer untuk pencarian macan tutul yang lepas dari kandang penangkaran Lembang Park Zoo, Kabupaten Bandung Barat.

Kapolsek Lembang AKP Dana Suhenda mengatakan, pencarian dilakukan bersama TNI dan tim gabungan yang dibagi ke tiga sektor, yakni ke arah barat, timur, dan area sekitar kebun binatang.

"Kami mengimbau masyarakat apabila menemukan atau melihat binatang tersebut segera melapor ke call center 110 Polres Cimahi atau ke polsek terdekat," kata Dana ditemui di Lembang Park & Zoo, Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (28/8/2025).

Dana menuturkan, petugas menerjunkan anjing pelacak atau K9 untuk membantu proses pencarian.

Sementara untuk penembak jitu disiapkan dari instansi TNI dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.

Ia menambahkan, pencarian macan tutul akan dilanjutkan pada malam hari, mengingat satwa tersebut merupakan hewan nokturnal yang aktif di malam hari.

"Kami juga menerjunkan Bhabinkamtibmas untuk disebar di area pemukiman warga sekitar Lembang Zoo untuk pengamanan masyarakat pada malam hari," ujarnya.

Lebih lanjut, Dana menyebut tanda terakhir yang ditemukan berupa jejak di area parkiran, tetapi masih perlu dipastikan apakah benar berasal dari macan tutul tersebut.