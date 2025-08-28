Pencarian Macan Tutul, BKSDA Jabar: Kemungkinan Masih Berada di Kawasan Lembang Park Zoo

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat bersama tim gabungan masih terus melakukan pencarian macan tutul yang terlepas dari kandang karantina Lembang Park Zoo, di Bandung Barat.

Diperkirakan, macan tersebut lepas sekitar pukul 05.00 – 06.00 WIB pada Kamis (28/8/2025).

Kepala BKSDA Jabar Agus Arianto mengatakan, petugas menerjunkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan macan tutul hasil rescue dari Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatam Maleber, Kabupaten Kuningan.

Baca Juga: 6 Tuntutan Aksi Buruh Serentak di Gedung Sate Bandung

Sampai dengan sore hari tadi, kata Agus, petugas menemukan tanda-tanda keberadaan macan berdasarkan jejak atau tapak kaki dari satwa liar tersebut.

“Dari hasil pelacakan dengan anjing pelacak ditemukan dugaan kotoran dan jejak tapak di sekitar area kebun binatang,” kata Agus ditemui di Lembang Park & Zoo, Kamis (28/8/2025).

Karena itu, Agus memprediksi macan tutul itu masih ada di area Lembang Park, belum sampai ke permukiman warga.

“Jadi kemungkinan besar satwa masih berada di area dalam sekitar sini. Tim Dinas Kehutanan juga menggunakan alat thermal untuk mendeteksi pergerakan satwa. Mudah-mudahan segera terdeteksi,” terangnya.

Di sisi lain Agus meminta kepada warga sekitar untuk tidak panik, tetapi tetap waspada. Pasalnya, macan tutul adalah hewan nocturnal yang cenderung beraktivitas di malam hari.