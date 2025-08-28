JPNN.com

Kamis, 28 Agustus 2025 – 17:00 WIB
Diduga Macan Tutul Kabur, Pengunjung Lembang Park Zoo Diminta Pulang
Suasana di Lembang Park Zoo, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (28/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Seekor macan tutul dikabarkan lepas dari Lembang Park Zoo pada Kamis (28/8/2025). Saat ini, operasional Lembang Park Zoo pun ditutup sementara untuk proses pencarian. 

Pantauan JPNN di lokasi, sejumlah pengunjung yang sudah tiba di gerbang tempat wisata itu pun diminta putar balik oleh petugas yang berjaga. 

"Ditutup, katanya ada perbaikan," kata Tris, pengunjung asal Bandung saat ditemui di gerbang Lembang Park Zoo, Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat. 

Tris mengaku tidak terlalu kecewa dengan penutupan mendadak yang dilakukan oleh Lembang Park Zoo.

"Dibilang kecewa ya sudahlah, karena sudah pernah juga ke sini," ujarnya.

Seekor macan tutul dikabarkan lepas di kawasan Lembang Park Zoo, Kabupaten Bandung Barat.

Pantau Tribun Jabar di Lembang Park Zoo pada pukul 14.00 WIB, Kamis (28/8/2025) sejumlah personil kepolisian dan TNI telah berada di lokasi. Sejumlah mobil K9 juga terlihat di area dalam Lembang Park Zoo.

Saat ini, Lembang Park Zoo telah ditutup untuk umum. Sejumlah pengunjung yang akan masuk diminta petugas Lembang Park Zoo terlihat mengurungkan perjalanan ke Lembang Park Zoo.

Pengunjung Lembang Park Zoo diminta pulang dan keluar dari area wisata setelah beredar informasi kaburnya satwa macan tutul.
