Dukung Indonesia Emas 2045, BIRU dan DIY Hadirkan Teaching Factory di SMKN 1 Katapang

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU) bersama ritel perlengkapan rumah tangga terbesar di Indonesia, PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MR.D.I.Y. Indonesia) menghadirkan program Teaching Factory, yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan pengalaman industri nyata di SMKN 1 Katapang, Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini merupakan dukungan untuk generasi muda menjadi agen perubahan sekaligus pemimpin masa depan. Peran strategis ini akan dapat terwujud melalui dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, terutama dalam memastikan akses dan kualitas pendidikan yang mampu mengasah potensi serta daya saing mereka.

Program Teaching Factory mencakup pelatihan mesin Computer Numerical Controlled (CNC), peningkatan kapasitas guru, serta dukungan berkelanjutan dari BIRU dan MR.D.I.Y. Indonesia.

Produk unggulan yang akan dihasilkan adalah palu Alugoro (tembaga), sebuah alat sederhana namun vital di sektor konstruksi, pertambangan, dan manufaktur.

Produk ini diproduksi melalui proses kolaboratif dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular yang memanfaatkan material daur ulang, sehingga menciptakan nilai tambah sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

Program-program tersebut diberikan agar siswa/i bisa mendapatkan pengalaman langsung di dunia industri sekaligus memperoleh sertifikasi resmi.

Chief Executive Officer BIRU, Kanya Stira Sjahrir menuturkan, kolaborasi bersama MR.D.I.Y. Indonesia menegaskan visi perusahaannya untuk memberdayakan generasi muda, agar siap menghadapi masa depan, memiliki daya saing global, dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang.

Kata Kanya, Teaching Factory ini menjadi cetak biru kolaborasi industri–pendidikan yang menciptakan keterampilan, produk, dan peluang nyata.