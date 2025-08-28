Optimalisasi Aset: Pos Properti Indonesia Hadirkan Ruang Kerja Modern di Jantung Ibukota

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gedung Pos Ibukota Jakarta merupakan Kantor Pos bersejarah yang berdiri megah di pusat kota, kini bertransformasi menjadi pusat aktivitas produktif yang relevan dengan tuntutan zaman.

Di bawah pengelolaan Pos Properti Indonesia, lantai 4, 5, dan 6 gedung ini disulap menjadi ruang kerja dan ruang rapat modern yang siap menunjang kinerja profesional.

Transformasi ini terwujud melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mendukung operasionalnya.

Baca Juga: 6 Tuntutan Aksi Buruh Serentak di Gedung Sate Bandung

Lebih dari sekadar penyewaan ruang, kolaborasi ini menjadi bukti nyata bagaimana aset dapat dihidupkan kembali dengan sentuhan modern, tanpa kehilangan nilai historisnya.

Setiap sudut ruang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kerja yang optimal, dilengkapi furnitur ergonomis, infrastruktur teknologi terkini, dan atmosfer kondusif yang memadukan sentuhan modern dengan kebutuhan profesional masa kini.

Langkah ini hanyalah salah satu contoh dari potensi besar yang dimiliki PT Pos Indonesia (Persero).

Dengan lebih dari 2.900 aset properti yang tersebar di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia, Pos Properti membuka peluang bagi sektor publik maupun swasta untuk memanfaatkan ruang dan lokasi unggulan melalui berbagai skema kerja sama yang fleksibel.

Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip good governance, setiap kerja sama diharapkan tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan pembangunan nasional.