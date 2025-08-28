Pemkab Bekasi Siap Isi 8 Jabatan Kepala Dinas

jabar.jpnn.com, BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memastikan segera mengisi jabatan tinggi pratama yang masih kosong meski telah diisi pelaksana tugas untuk sementara waktu demi mengoptimalkan pelayanan publik.

"Sementara ini diisi Plt (Pelaksana tugas) tetapi segera akan kami isi guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin.

Dia mengungkapkan kekosongan jabatan tinggi pratama tersebut akan segera diisi melalui mekanisme lelang jabatan atau open bidding dengan sistem promosi.

Baca Juga: Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi Usul Pembentukan Pansus Pendapatan Daerah

"Ada delapan jabatan kepala perangkat daerah atau setingkat yang masih kosong. Kami akan lelang jadi yang kosong-kosong ini akan diisi oleh yang akan promosi," katanya.

Delapan jabatan itu antara lain Kepala Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Sekretaris DPRD, Badan Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Endin mengaku belum dapat memastikan waktu pelaksanaan lelang jabatan tersebut meski telah diagendakan pada tahun ini mengingat perlu koordinasi terlebih dahulu ke pemerintah pusat maupun provinsi.

"Kami agendakan tahun ini juga, tetapi kita koordinasikan terlebih dahulu ke provinsi dan pusat untuk memastikan waktunya. Kan semua tidak bisa hanya dikerjakan oleh kami, masing-masing instansi ada kewenangan, baik di Provinsi, Kemendagri, BKN, Menpan RB dan lain sebagainya. Yang jelas kalau waktunya sudah ada, kita akan sampaikan," katanya.

Agenda pengisian jabatan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang diimplementasikan pemerintah daerah setempat, diawali dengan pergantian 14 jabatan tinggi pratama lain mulai kepala dinas, badan, asisten daerah hingga sekretaris daerah pada akhir pekan lalu.