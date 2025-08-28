JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 6 Tuntutan Aksi Buruh Serentak di Gedung Sate Bandung

6 Tuntutan Aksi Buruh Serentak di Gedung Sate Bandung

Kamis, 28 Agustus 2025 – 15:15 WIB
6 Tuntutan Aksi Buruh Serentak di Gedung Sate Bandung - JPNN.com Jabar
Aksi demo buruh di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (28/6/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat bersama Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Kamis (28/8/2025).

Aksi ini digelar serentak di sejumlah wilayah daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Unjuk rasa ini sesuai instruksi Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang menggelar di Gedung DPR RI, Jakarta.

Ketua KSPI Jabar Dadan Sudina mengatakan, dalam aksi ini ada enam tuntutan utama buruh, di antaranya penghapusan outsourcing dan tolak upah murah, stop pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pembentukan satgas PHK.

Baca Juga:

Kemudian, reformasi pajak perburuhan dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, penghapusan pajak pesangon, pajak THR, JHT, diskriminasi pajak perempuan menikah.

"Keempat, sahkan rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, kelima RUU Perampasan Aset berantas Korupsi dan terakhir Revisi RUU Pemilu, Redesain Sistem Pemilu 2029," kata Dadan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Kata Dadan, dengan mereformasi PTKP diharapkan buruh bisa punya simpanan uang untuk kebutuhan lain.

Baca Juga:

"Selama ini PTKP terlalu kecil dibandingkan kebutuhan hidup yang terus naik,” ucap dia.

Dadan juga menyoroti adanya diskriminasi pajak terhadap buruh perempuan di mana buruh perempuan yang menikah tetap dianggap lajang dalam perhitungan PTKP, sehingga pajak yang ditanggung lebih besar dibanding laki-laki.

Ribuan buruh di Jawa Barat menggelar aksi demo di Gedung Sate menuntut kenaikan upah hingga penghapusan pajak.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   aksi unjuk rasa gedung sate demo buruh aksi demo buruh tuntutan buruh demo buruh bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU